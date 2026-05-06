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Wohnquartier Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35550
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Trumpeldor, 22

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Wohnung zum Verkauf exklusiv bei 10 rue Hovevei Zion ✨️✨️✨️In Prozess TAMA 1 (Ein Aufzug + Gebäude unter Renovierung hinzufügen) Schöne renovierte Wohnung von 55 m2 im 2. Stock und eine Hälfte (ohne Aufzug) Geschlossener Balkon 2 geräumige und helle Zimmer 1 Badezimmer und WC Gestört im Gebäude

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Tel-Aviv, Israel
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