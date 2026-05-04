  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard

Wohnquartier a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard

Tel-Aviv, Israel
von
$1
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35517
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 224

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zum Verkauf, ein paar Minuten zu Fuß vom Meer und in der Nähe des Hilton Hotel, im alten Norden von Tel Aviv: 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf, die luxuriöseste, völlig neu, mit Standard-Parkplatz. Voll möbliert, einschließlich aller Miele Möbel und Geräte, und vieles mehr. Für weitere Informationen, Preis auf Anfrage. Aya

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement en rez de jardin a vendre rue monbaz jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,36M
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$403,440
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,70M
Wohnviertel Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,90M
Wohnviertel Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aschdod, Israel
von
$1,18M
Sie sehen gerade
Wohnquartier a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$600,240
BAT YAM - In einer idealen Lage, nur 100 Meter vom Strand und der beliebten Promenade der Stadt! Gelegen in einer ruhigen Straße – Jabotinsky Straße Schönes Gebäude gut gepflegt mit Digicode und Schutz Wohnung von 2,5 Zimmern von ca. 65 m2 1. Stock auf 7 mit Aufzug Wohnung renoviert und an…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$1,15M
Marina d'Ashkelon - Un 5 pièces grand standing avec belle vue mer
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,25M
ZU VERKAUFEN – DIE PENTHOUSE DER RÜCKEN IN DER TEL-AVIV Ideal als Investition oder Fuß-zu-Erde. Nur 658/m2!!! Nur wenige Schritte vom Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard und nur 5 Minuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex in einer komplett renovierten St…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen