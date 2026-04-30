  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam

Wohnquartier Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam

Bat Yam, Israel
von
$3,10M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35308
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaZfira

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Hatsfira Straße in Bat Yam, ruhige Gasse 200m vom Strand und in der Nähe der Straßenbahn von Bat Yam nach Tel Aviv Projekt Pinoui-Binoui (neues Gebäude) am Ende der Konstruktion ideal platziert. High-End Spezifikationen Lieferung geplant für Juni 2026

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal
Netanja, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
von
$3,25M
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$410,000
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$934,800
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$3,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Alle anzeigen Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Bat Yam, Israel
von
$2,46M
In einem modernen Turm zum Meer. Penthouse mit 5 Zimmern 165 m2 + 31,5 m2 Terrasse. Hoch stehend. 2 Parkplätze + Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalem, Israel
von
$6,30M
Neu auf dem Markt, in Michkenot Haouma, in der Nähe des Hauptbahnhofs und des Stadtzentrums, in der Nähe von Transport und Geschäften, in einer luxuriösen Residenz mit Blick auf die Promenade. Wunderschöne 5-Zimmer-Wohnung in ausgezeichnetem Zustand, geräumig, darunter ein mamad, Balkon mit …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$2,132
Helle und vollständig renovierte Wohnung in Kiryat Yovel JERUSALEM. Mit sehr großer Terrasse und Pergola, ideal für eine große Soucca
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen