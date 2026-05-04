Wohnquartier Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera

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BZH
Neue Exklusivität der französischen Abteilung von RE/MAX Hadera: eine Wohnung wie neue 4 Zimmer geräumig und sehr angenehm in einem schönen Neubau.
Eigenschaften:
✔ Ferienwohnung 4 Zimmer, ca. 100 m2,
✔ Schöne Südterrasse von 10 m2,
✔ Offene Küche mit seiner Insel,
✔ Helles Wohnzimmer,
✔ Parental-Suite,
✔ 2 weitere Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer,
✔ Insgesamt 2 Badezimmer, 2 Toiletten,
✔ Im 6. Stock auf 8
✔ Home Automatisierungssystem (verbundenes Haus),
✔ Parkplatz mit Ladestation für Elektrofahrzeug,
✔ Höhle,
✔ Qualitätsbau des Entwicklers Avraham Levy.
Gut gepflegtes Gebäude, in der Nähe von Geschäften, Einkaufszentren, Schulen, Gemeinden, dem Beth'Habad-Franophon und der französischen Bäckerei "Le Moulin Doré"...
Ausgezeichnetes Produkt für zu Hause oder Investition!
Kann remote gekauft werden.
Kontaktieren Sie uns RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Berufslizenz 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
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