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Wohnquartier Panorama de reve potentiel

Jerusalem, Israel
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ID: 35504
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avner Hay Shaki

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