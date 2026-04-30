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Wohnquartier Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca

Jerusalem, Israel
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ID: 35497
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

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Sie kaufen 4 Zimmer – Sie erhalten 132 m2 + eine Terrasse von 25 m2!! Neubau nach Tama 38 Projekt, mit Lobby und Aufzug! Penthouse 4 Zimmer, 80 m2 Wohnfläche, mit einer riesigen Terrasse von 80 m2 – voll Soucca, mit außergewöhnlichem Panoramablick. Etwa 35 m2 der Terrasse sind von einer vollen Glaspergola mit hohem Stand bedeckt. Verbesserte Küche, Master-Suite mit Bad, ein Badezimmer, Safe Zimmer (Mamad), Zentrale Klimaanlage, Fußbodenheizung in allen Zimmern, Privatparkplatz! Die Penthäuser sind derzeit im Prozess der Änderung eines fortgeschrittenen Stadtplanungsplans (Taba), im Prozess der Genehmigung, so dass eine Erweiterung von 52 m2 bewohnbar!

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