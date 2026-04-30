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Wohnquartier Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35347
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 178

Über den Komplex

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3-Zimmer-Wohnung (inklusive einem sicheren Zimmer – Mamad), im 1. Stock eines modernen Gebäudes, das von ordentlichen Gemeinschaftsbereichen und einer eleganten Eingangshalle profitiert. Hauptmerkmale • 1. Stock • Lift • Elegante Eingangshalle • Roboterparkplatz • Ca. 77 m2 Wohnfläche • Sonnenterrasse von ca. 12 m2 • Renoviert und perfekt gepflegt • Derzeit vermietet 12.000 ILS/Monat (ausgezeichnete Investitionen) Zentraler Bereich, gesucht und sehr dynamisch, im Herzen der Stadt, in der Nähe von Geschäften, Dienstleistungen, Transport und Strände.

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Tel-Aviv, Israel
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