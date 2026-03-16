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Wohnquartier Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad

Tel-Aviv, Israel
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ID: 34972
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 21

Über den Komplex

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zum exklusiven Verkauf, Im YOO Tower, Nissim Aloni 19 In einem renommierten und sehr gepflegten Turm Im 8. Stock mit offenem Blick Nordwesten Eine schöne Wohnung sehr geräumig 188 m2 + sonnige Terrasse von 10 m2 4.5 Zimmer-Wohnung, einschließlich einer Master-Suite Große Elternsuite mit Ankleideraum Dusche und Doppeltoilette Zusätzliche Leistungen: 2 überdachte Parkplätze Gebäudeservice: Spa, Sauna, Schwimmbad, Concierge Sicherheit 24/7

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