  4. Wohnquartier A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage

Wohnquartier A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage

Aschdod, Israel
$1,975
7
ID: 33590
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Français Français
mieten, Ferienwohnung 5 Zimmer Kineret 2, in einem niedrigen Gebäude von 4 Etagen mit nur 2 Wohnungen pro Etage. Inklusive einem mamad (safe room), einem Balkon und natürlich einem Aufzug. Geräumige Wohnung, sehr hell, mit herrlicher Aussicht. Ideale Lage: 1 Gehminuten vom Einkaufszentrum Yod Alef und 3 Gehminuten vom Meer entfernt. Soforteintrag. Unmöbliert.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

