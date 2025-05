Wohnquartier Appartement familial a or akiva dans le quartier tres recherche neve or

BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie mit einer exklusiven 5-Zimmer-Wohnung im neuen, hochgefragten Stadtteil Neve Or in Or Akiva. Diese neue sonnige Wohnung von ca. 110 m2 im 5. Stock auf 9, besteht aus: - ein angenehmer Wohnraum, - eine Terrasse von ca. 14 m2, - 4 Schlafzimmer mit einer Master-Suite und einem sicheren Zimmer, - 2 Badezimmer, - 2 Parkplätze, - eine schöne Lobby und ein Fitnessraum im Gebäude. Die Wohnung liegt nur wenige Minuten vom letzten O'Park de Or Akiva Park entfernt. In der Nähe der Autobahnen 2 und 4, 10 Minuten mit dem Auto von Hadera und Caesarea. Unglaubliche Lebensqualität mit der Familie zu begleichen! Verfügbarkeit 3-6 Monate. Beezrate Hashem, Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!