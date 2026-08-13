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Häuser in Bosnien und Herzegowina

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Lastva, Bosnien und Herzegowina
Haus 3 Schlafzimmer
Lastva, Bosnien und Herzegowina
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Etagenzahl 3
Clubkomplex mit Privatgebiet im Dorf Lastva, nur 4 km von der großen Touristenstadt Budva en…
$230,627
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