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Villen in Netanja, Israel

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5 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Netanja, Israel
Villa 8 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 8
Fläche 300 m²
? Zum Verkauf – Einfamilienhaus mit Garten in Netanya Auf der Suche nach einem Haus mit sch…
$1,80M
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Villa 7 zimmer in Netanja, Israel
Villa 7 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 7
Fläche 320 m²
Authentisches Haus zum Verkauf in Netanya, in einer ruhigen und grünen Straße in der Nähe de…
$2,45M
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Villa 5 zimmer in Netanja, Israel
Villa 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 264 m²
Dieses Haus passt nicht jedem. Es ist ideal für diejenigen, die ein echtes Zuhause suchen, e…
$2,45M
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OkeaskOkeask
Villa 5 zimmer in Netanja, Israel
Villa 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 195 m²
NAT600 HAUS auf 2 Etagen - 5 Zimmer - 195 m2 Wohnfläche + 106 m2 Garten Möglichkeit, ein Sch…
$2,58M
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Villa 7 zimmer in Netanja, Israel
Villa 7 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 7
Fläche 240 m²
Vor dem Strandabstieg – Neues Entwicklerhaus. Schwimmbad und Aufzug in der Residenz. 7 Zimme…
$4,64M
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