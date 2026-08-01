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Cottages in Netanja, Israel

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Ferienhaus 6 zimmer in Netanja, Israel
Ferienhaus 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 129 m²
Cottage mit Potenzial zum Verkauf im Norden von Netanya - Moshe Shapira Street Suchen Sie e…
$931,950
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