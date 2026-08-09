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Mansions in Komitat Zala, Ungarn

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Herrenhaus 6 zimmer in Gyenesdias, Ungarn
Herrenhaus 6 zimmer
Gyenesdias, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Elegantes zweistöckiges Haus in der Nähe von Balaton - die perfekte Kombination aus Komfort …
$724,415
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Herrenhaus 5 zimmer in Heviz, Ungarn
Herrenhaus 5 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Auf einer ruhigen und Panoramablick Straße des malerischen Heviz, ein einzigartiges Familien…
$1,02M
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