  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Rackevei jaras
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Rackevei jaras, Ungarn

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Rautzenmarkt, Ungarn
Haus 5 zimmer
Rautzenmarkt, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
In einer der exklusivsten und landschaftlich schönsten Lagen von Ráckeve, am Ende der Balabá…
$1,17M
