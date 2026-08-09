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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Böotien, Griechenland

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Municipality of Tanagra
11
Municipality of Thiva
7
Municipal Unit of Inofyta
9
Demotike Enoteta Plataion
6
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29 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 130 Quadratmetern in Zentralgriechenland.…
$230,627
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Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Insel Evia. Die…
$426,661
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Reihenhaus in Arachova, Griechenland
Reihenhaus
Arachova, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm in Arachova. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$224,335
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$818,915
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Reihenhaus in Dilesi, Griechenland
Reihenhaus
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zum Verkauf Maisonette von 130 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$224,335
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$366,020
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$811,680
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
Zu verkaufen Wohnung von 89 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$188,913
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$814,689
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 1000 qm in Attica. Ein Blick auf die Stadt, das Meer, der Berg…
$826,496
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 335 m²
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$811,680
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Inofyta, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Inofyta, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 74 qm auf der Insel Euboea . Das Haus besteht aus einem Sch…
$141,685
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 70 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$295,177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 402 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 402 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer,…
$1,42M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$413,248
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Ferienhaus in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 315 m²
Zum Verkauf steht ein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 315 qm zur Verfügung, da…
$501,801
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 170 m²
Das Stadthaus steht in der Nähe von Lagonisi, Attika, zum Verkauf. Das Haus befindet sich im…
$277,467
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 162 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 162 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$295,177
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Ferienhaus in Arachova, Griechenland
Ferienhaus
Arachova, Griechenland
Fläche 400 m²
Wir bieten zum Verkauf ein wunderbares Chalet von 420 qm in Parnassos. Dieses gemütliche Blo…
$3,54M
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 270 m²
Townhouse ist in der Nähe von Lagonisi, Attica zu verkaufen. Das Haus ist im Bau. Bestehend …
$336,502
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Mouriki, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Mouriki, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$425,055
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$531,319
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 298 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Dusc…
$560,837
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 299 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 299 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$767,461
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Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
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Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
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Villa
Arachova, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 140 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Zu verkaufen Maisonette von 207 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$433,910
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Livadia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Livadia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm im Zentrum Griechenlands. Die Wohnung befindet sich im 3. Sto…
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Böotien

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