Hotel Rotana

Batumi, Georgien
von
$142,300
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
18
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33114
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    27

Über den Komplex

Rotana Resort & Spa ist Georgiens erstes Fünf-Sterne-Hotel, das von der renommierten internationalen Marke Rotana verwaltet wird. Das Projekt bietet ein einzigartiges Konzept, das High-End-Service, moderne Engineering-Lösungen und Premium-Infrastruktur für Freizeit und Business kombiniert. Der Komplex befindet sich im Resortbereich von Gonio und ist so gestaltet, dass die Fenster einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer, die Berge und die Stadt bieten. Der hohe Status der Immobilie wird durch die Einhaltung strenger internationaler Fünf-Sterne-Hotelstandards bestätigt: Jedes Innenelement und Finishmaterial wird unter der sorgfältigen Aufsicht der Marke Rotana ausgewählt. Die architektonische Lösung des Komplexes ist einzigartig – die Fassadenkontur ändert sich von Boden zu Boden und verleiht dem Gebäude einen unverwechselbaren Charakter und eine besondere Ästhetik.

Layouts (schlüssel)

  • Standard King, Fläche von 29,4 m2, Preis ab $142,300

  • Standard Twin, Bereich ab 29,8 m2, Preis ab $152,300

  • Junior Suite ab 49,5 m2, Preis ab $266,300

  • ADA King, Bereich ab 64,7 m2, Preis ab $298,300

  • 1+1 King, Bereich ab 66,1 m2, Preis ab $335,200

Die technische Exzellenz und Qualität der Immobilie wird durch eine Stiftung auf 118 Pfählen und einen monolithischen Rahmen aus C 30/35 Klassenbeton, entworfen für seismische Belastungen von bis zu 8 Punkten gewährleistet. Ein hohes Maß an Komfort wird durch die Schalldämmung von internen Trennwänden und Böden mit einem STC 50 Koeffizienten garantiert, der in den Räumen fast vollständige Stille bereitstellt, sowie ein modernes Kühler-Klimasystem mit individuellen digitalen Thermostaten. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Sicherheit gelegt: Der Komplex ist mit einem Feuerlöschsystem nach NFPA-Standards ausgestattet, einschließlich Sprinkler auf jedem Boden und feuerfesten Türen mit bis zu 30 Minuten Schutz. Exklusive Premium-Materialien werden in der Ausrüstung verwendet, wie italienische Keramikfliesen, feuchtigkeitsbeständige Beschichtungen und verblendete MDF-Platten mit Kratzschutz.

Infrastruktur

  • Garten

  • Casino

  • Parkplatz

  • Spa & Fitness

  • Konferenzsaal

  • Privater Strand

  • Restaurant und Bars

  • Lounge & Business Lounge

  • Boutique & Romantik

  • Innen- und Außenpool

Rotana Resort & Spa ist eine Synergie aus Zuverlässigkeit, Luxus und professionellem Management, die ideale Bedingungen für die persönliche Entspannung und die Erzielung stabiler Einkommen.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 66.1
Preis pro m², USD 5,071
Wohnungspreis, USD 335,200
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 29.4 – 64.7
Preis pro m², USD 4,611 – 5,380
Wohnungspreis, USD 142,300 – 298,300

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Realting.com
Gehen
