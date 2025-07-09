Hotel Rotana

Rotana Resort & Spa ist Georgiens erstes Fünf-Sterne-Hotel, das von der renommierten internationalen Marke Rotana verwaltet wird. Das Projekt bietet ein einzigartiges Konzept, das High-End-Service, moderne Engineering-Lösungen und Premium-Infrastruktur für Freizeit und Business kombiniert. Der Komplex befindet sich im Resortbereich von Gonio und ist so gestaltet, dass die Fenster einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer, die Berge und die Stadt bieten. Der hohe Status der Immobilie wird durch die Einhaltung strenger internationaler Fünf-Sterne-Hotelstandards bestätigt: Jedes Innenelement und Finishmaterial wird unter der sorgfältigen Aufsicht der Marke Rotana ausgewählt. Die architektonische Lösung des Komplexes ist einzigartig – die Fassadenkontur ändert sich von Boden zu Boden und verleiht dem Gebäude einen unverwechselbaren Charakter und eine besondere Ästhetik.

Layouts (schlüssel)

Standard King, Fläche von 29,4 m2, Preis ab $142,300

Standard Twin, Bereich ab 29,8 m2, Preis ab $152,300

Junior Suite ab 49,5 m2, Preis ab $266,300

ADA King, Bereich ab 64,7 m2, Preis ab $298,300

1+1 King, Bereich ab 66,1 m2, Preis ab $335,200

Die technische Exzellenz und Qualität der Immobilie wird durch eine Stiftung auf 118 Pfählen und einen monolithischen Rahmen aus C 30/35 Klassenbeton, entworfen für seismische Belastungen von bis zu 8 Punkten gewährleistet. Ein hohes Maß an Komfort wird durch die Schalldämmung von internen Trennwänden und Böden mit einem STC 50 Koeffizienten garantiert, der in den Räumen fast vollständige Stille bereitstellt, sowie ein modernes Kühler-Klimasystem mit individuellen digitalen Thermostaten. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Sicherheit gelegt: Der Komplex ist mit einem Feuerlöschsystem nach NFPA-Standards ausgestattet, einschließlich Sprinkler auf jedem Boden und feuerfesten Türen mit bis zu 30 Minuten Schutz. Exklusive Premium-Materialien werden in der Ausrüstung verwendet, wie italienische Keramikfliesen, feuchtigkeitsbeständige Beschichtungen und verblendete MDF-Platten mit Kratzschutz.

Infrastruktur

Garten

Casino

Parkplatz

Spa & Fitness

Konferenzsaal

Privater Strand

Restaurant und Bars

Lounge & Business Lounge

Boutique & Romantik

Innen- und Außenpool

Rotana Resort & Spa ist eine Synergie aus Zuverlässigkeit, Luxus und professionellem Management, die ideale Bedingungen für die persönliche Entspannung und die Erzielung stabiler Einkommen.