  1. Realting.com
  2. Estland
  3. Sillamäe
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Sillamäe, Estland

1 immobilienobjekt total found
Hotel for Sale – Unique Investment opportunity in Sillamäe, Estland
Hotel for Sale – Unique Investment opportunity
Sillamäe, Estland
Fläche 1 263 m²
Etagenzahl 2
Ihre Gelegenheit, das gegründete und renommierte Hotel "Krunk" zu erwerben – der einzige sei…
$1,15M
Immobilienagentur
Ingrad Kinnisvara
Sprachen
English, Русский
