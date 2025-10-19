Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Estland
  3. Rouge vald
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Rouge vald, Estland

1 immobilienobjekt total found
Haus 15 zimmer in Rouge vald, Estland
Haus 15 zimmer
Rouge vald, Estland
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 527 m²
Stockwerk 1/2
Spacious house in a picturesque location — ideal for a guest house or a large private house!…
$114,523
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
