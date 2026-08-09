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Häuser in Kreis Harju, Estland

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5 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Stadtgemeinde Reval, Estland
TOP TOP
Haus 6 zimmer
Stadtgemeinde Reval, Estland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 439 m²
Etagenzahl 2
Schönes Haus mit einem Pool zum Verkauf in der Nähe des Meeres, Pirita.Private Immobilie, St…
$3,46M
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Haus in Laane Harju vald, Estland
Haus
Laane Harju vald, Estland
$262,019
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Haus in Landgemeinde Kuusalu, Estland
Haus
Landgemeinde Kuusalu, Estland
Ein wahres Juwel der Nordküste – ein durchdachtes und außergewöhnlich gemütliches Loghaus im…
$338,861
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Haus in Joelahtme vald, Estland
Haus
Joelahtme vald, Estland
Fläche 296 m²
Neues geräumiges Haus von 296 m2, Baujahr 2020. Das Haus ist für eine Familie konzipiert, di…
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Haus in Stadtgemeinde Keila, Estland
Haus
Stadtgemeinde Keila, Estland
Fläche 3 706 m²
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