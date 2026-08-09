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Wohnungen in Kreis Harju, Estland

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Tallinn
15
15 immobilienobjekte total found
Wohnung in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung
Stadtgemeinde Reval, Estland
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Wohnung in Stadtgemeinde Reval, Estland
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Stadtgemeinde Reval, Estland
$113,120
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Wohnung in Stadtgemeinde Reval, Estland
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Stadtgemeinde Reval, Estland
$167,435
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Wohnung in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung
Stadtgemeinde Reval, Estland
$436,727
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Wohnung in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung
Stadtgemeinde Reval, Estland
$523,694
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Wohnung in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung
Stadtgemeinde Reval, Estland
$854,301
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Wohnung in Stadtgemeinde Reval, Estland
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Stadtgemeinde Reval, Estland
$459,813
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Wohnung in Stadtgemeinde Reval, Estland
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Stadtgemeinde Reval, Estland
$507,309
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Wohnung 3 zimmer in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung 3 zimmer
Stadtgemeinde Reval, Estland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 6/14
Panoramablick auf das gesamte Tallinn Moderne und komfortable Wohnung mit atemberaubendem Pa…
$365,393
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Wohnung 3 zimmer in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung 3 zimmer
Stadtgemeinde Reval, Estland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Eine gemütliche Wohnung in einem typischen Holzhaus für Kadrior wartet auf seinen neuen Besi…
$406,469
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Wohnung 4 zimmer in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung 4 zimmer
Stadtgemeinde Reval, Estland
Zimmer 4
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/3
Exklusive Residenzen am Meer Einzigartiger Wohnkomplex der Premium-Klasse, bestehend aus 3 d…
$806,276
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Wohnung 6 zimmer in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung 6 zimmer
Stadtgemeinde Reval, Estland
Zimmer 6
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
Gemütliche Wohnung in einem historischen kleinen Wohnhaus neben dem wunderschönen Kadriorg P…
$593,708
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Wohnung 2 zimmer in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung 2 zimmer
Stadtgemeinde Reval, Estland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
$316,381
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Wohnung 4 zimmer in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung 4 zimmer
Stadtgemeinde Reval, Estland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Zu verkaufen ist eine 4-Zimmer-Wohnung im obersten Stock der VEGA Residenz.PLANSmart Plan. A…
$295,700
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Stadtgemeinde Reval, Estland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
$1,29M
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Immobilienangaben in Kreis Harju, Estland

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