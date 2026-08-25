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Penthäuser in Rotes Meer, Ägypten

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Penthouse 2 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Penthouse 2 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 2/2
Erleben Sie den ultimativen Küstenstil in diesem atemberaubenden Penthouse im Herzen von Cal…
$192 683
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Immobilienangaben in Rotes Meer, Ägypten

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