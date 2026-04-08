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Langfristige Miete von Häuser in Ägypten

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Hurghada, Ägypten
Haus 2 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/6
Das Apartment ist ideal für einen komfortablen Urlaub und einen längeren Aufenthalt. Dieser …
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International real estate agency Habita
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