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Wohnungen in Al-Dschiza, Ägypten

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Al-Dschiza, Ägypten
Wohnung 3 zimmer
Al-Dschiza, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/4
ID 33868474Preis: 299,900 EuroGesamtfläche: 130 m2.Boden: 3Wartungsgebühr 12 Euro / qm pro J…
$351,387
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Wohnung 2 zimmer in Al-Dschiza, Ägypten
Wohnung 2 zimmer
Al-Dschiza, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/4
ID 33733934 Gesamtfläche: 65 qm. m. Kosten: 125.000 Euro. Boden: 2 Die Supportgebühr beträgt…
$140,602
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Immobilienangaben in Al-Dschiza, Ägypten

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