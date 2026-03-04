Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Al Hadaba, Ägypten

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Al Hadaba, Ägypten
Haus 3 zimmer
Al Hadaba, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 3/4
Flughafen Resort Hurghada Smart Living & High-Yield Investitionen in der Nähe des Flughafens…
$63
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
