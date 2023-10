So arbeiten wir mit den Bewerbungen unserer Kunden: * Durch unser Studium der topografischen Architektur wählt der Kunde zwischen folgenden Designoptionen: moderner Wohnstil, rustikaler Wohnstil, mittelalterlicher Wohnstil sowie Art der Konstruktion, Baumaterialien, Fliesen, Marmorfliesen usw. Sowohl mechanisiert als auch manuell. * Der Architekt bereitet ein Designprojekt vor, und wir warten darauf, dass der Kundenkäufer es genehmigt. * Der Kundenkäufer entscheidet, ob er an der Mittelmeerküste oder einige Kilometer landeinwärts in den Bergen baut. Sobald der Standort oder Standort des Grundstücks oder das Grundstück selbst ausgewählt ist, bauen wir ein Haus, ein Chalet, eine Stadt oder eine Burg im mittelalterlichen Stil. * Dann schließt der Notar eine Vereinbarung, wonach die Zahlung in drei Raten erfolgt. 34% im Voraus zu Beginn des Baus, weitere 33% im Voraus während des Baus, und die letzten 33% am Ende des Baus. Alle diese Zahlungen erfolgen über Zertifikate über den Architekten für jede Zahlung, wodurch sichergestellt wird, dass in jedem Zertifikat angegeben ist, wie viel Arbeit geleistet wurde und wie viele Quadratmeter gebaut wurden. Der Kundenkäufer muss physisch nach Spanien kommen, um die Art des Baugrundstücks oder des Grundstücksbaumaterials auswählen zu können, und wählen Sie zwischen den Ufern des Mittelmeers und den Bergen.