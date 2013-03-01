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Schuhmann Real Estate

Georgien, Kisischewi
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Company type
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Bauherr
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2017
Auf der Plattform
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6 Monate
Sprachen
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English
Webseite
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www.vine-estate.com/
Arbeitszeiten
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Über den Entwickler

Vine Estate, gegründet von der Schuchmann Gruppe, fördert die reiche Weinkultur Georgiens, insbesondere in Kakheti. Schuchmann Weine Georgien wurde 2008 vom deutschen Philanthrop Burkhard Schuchmann gegründet. Das Unternehmen ist in der Region führend geworden, mit 120 Hektar Weinbergen, 2 Millionen Flaschen jährlich produziert und Weinexporte in 25 Länder.

Das Vine Estate bietet luxuriöse Unterkünfte, die es den Bewohnern ermöglichen, sich in der Natur mit Familie und Freunden zu entspannen und sich von Weinbergen und herrlichem Blick auf die Kaukasus-Gebirge umgeben zu lassen. Unsere Projekte verfügen über ein Boutique-Hotel, Villen im Weindorf, ein traditionelles georgianisches Restaurant und ein Wine SPA. Das erste Entwicklungsprojekt wurde 2019 abgeschlossen. Es umfasst 18 Luxusvillen mit privaten Weinkeller. Das zweite Projekt Alazani Valley Resort bietet umweltfreundliche Stadthäuser im Herzen von Kakheti.

Dienstleistungen

Vine Estate ist der ideale Ort für einen friedlichen Rückzug oder eine intelligente Investition. Mit der renommierten Weinindustrie Georgiens auf dem Vormarsch bietet die Investition in Vine Estate einen unvergleichlichen Lebensstil und hohe potenzielle Renditen in einer der weltweit berühmtesten Weinregionen.

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