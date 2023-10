Polis Chrysochous, Cyprus

von €247,000

Wir bieten Apartments und Villen mit Parkplätzen. Einige Villen verfügen über private Schwimmbäder. Die Residenz verfügt über eine Grünfläche, einen Swimmingpool und einen Club. Vorteile Garantierte Mieteinnahmen von 5% für 3 Jahre. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Anwesen befindet sich in einer ruhigen Gegend am Stadtrand von Polis, in der Nähe aller notwendigen Infrastrukturen, der Blue-Flag-Strände, des Akamas-Naturschutzgebiets und des Yachthafens. Marina - 8 Minuten Polis - 6 Minuten Golfclub - 2 Minuten Akamas Naturschutzgebiet - 15 Minuten Zentrum der Stadt Paphos - 35 Minuten