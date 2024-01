JURSICI – SVETVINCENAT

Moderner Neubaubungalow

VILLA CARLSBERG – traumhafter Wohnkomfort auf 175m2 mit Pool & Garten

ISTRIEN – KROATIEN

Luxuriöse Neubauvilla, am Ende eines ruhigen Dorfes aus klassischen Steinhäusern, mit mehreren neu erbauten Villen im Umfeld – in Toplage in Zentralistrien. Mit guter Infrastruktur: zu nächsten Bars, Restaurants und Geschäften sind es nur ca. 3km. Am Meer in Rovinj ist man in Rovinj und Fazana in etwa 15-20 Minuten Fahrzeit, in derselben Zeit an der Ostküste bei Trget und Labin.

Hier kann man in elitärem Umfeld wohnen, Urlaub machen – die Villa auch vermieten. Die Stadt Pula und der nächste Flughafen sind auch nur etwa 25km entfernt!

Die gesamte Ausstattung und der Bau sind erstklassig: feinste Thermoisolierung, Fussbodenheizung mit Wärmepumpe, mehrere Klimaanlagen, Keramik- & Steinböden, riesige Terrasse teils überdacht mit Grill, Sommerküche und 49m2 Pool, Balkon/ Terrasse im Obergeschoss, Parkplatz für mehrere Autos. Samt perfekter Aussenbeleuchtung um Terrasse, Pool und Garten.

Auf einer Etage des Bungalows in L-Form bietet sich räumlich wahrer Luxus. Das riesige Wohnzimmer / Esszimmer / Küche – davor die grosse Terrasse mit Grill und riesigem Pool. Trotz anderer Villen in der Nachbarschaft – beste private und geschützte Atmosphäre, um das mediterrane Wohnfeeling in Istrien zu geniessen.

Ein Kauf im Bauprozess hat den Vorteil, dass man sehr wohl noch in punkto Ausstattung und Gestaltung mitbestimmen kann, die Baufirma auf Wunsch des Käufers individuell Änderungen vornehmen kann.

Wohnfläche: ca. 175m2

Grundstück: ca. 900m2

Pool: ca. 49m2

Terrasse: ca. 63m2

Schlafzimmer: 3

Badezimmer: 4

Kosten: EUR 540.000.-.

Komplett fertig gebaut bis Sommer 2024, mit Pool und Garten, zahlbar in mehreren Phasen gemäss Baufortschritt. Das Haus wird schlüsselfertig übergeben, unmöbliert!

Preise zuzüglich 3%+Mwst Courtage für Vermittlung!