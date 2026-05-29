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Niederlassungserlaubnis in China

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Erhaltsfrist: von 8 monate
Kosten: von
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Über das Einwanderungsprogramm

Die CC Global Opportunities Der Fonds bietet den Investoren Zugang zu dem von der Hong Kong SAR-Regierung eingeführten Investitionszulassungsschema (CIES). Das Programm bietet Anlegern und ihren Familien die Möglichkeit, eine Residency zu erhalten, während sie die Kapital- und Vermögenskontrolle behalten. Die Struktur des Fonds entspricht hohen Standards internationaler Finanzstandards.

Die SS Global Opportunities Der Fonds bietet das ideale Instrument für die Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung in einer stetig wachsenden Zuständigkeit. Investoren haben Zugang zu flexiblen Anlagelösungen und rechtlichen Vorteilen, die es ihnen ermöglichen, Vermögenswerte effektiv zu verwalten und Kapital in einer globalen Wirtschaft zu schützen.

Vorteile des Programms:

Keine Notwendigkeit, mehr als 183 Tage im Jahr in Hongkong zu bleiben
Keine Verpflichtung zur Miete oder Immobilie in Hong Kong
Keine Verpflichtung, Steuern in Hongkong zu zahlen

Die Residenz erstreckt sich auf die ganze Familie.
Zugang zu den besten Bankdienstleistungen

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 8 monate
Kosten
Kosten
von
$4,00M
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Dauer
Dauer
10 monate
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von
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