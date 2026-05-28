Einwanderungsprogramme in China

;
Suche nach Einwanderungsprogrammen
Verstecken
Suche nach Einwanderungsprogrammen
Suchoptionen
Sortieren
Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in China
Niederlassungserlaubnis in China
China China
von
$4,00M
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 8 monate
Die CC Global Opportunities Der Fonds bietet den Investoren Zugang zu dem von der Hong Kong SAR-Regierung eingeführten Investitionszulassungsschema (CIES). Das Programm bietet Anlegern und ihren Familien die Möglichkeit, eine Residency zu erhalten, während sie die Kapital- und Vermögenskontr…
Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen