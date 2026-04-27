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Wohnimmobilien in China

2 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Hefei, China
Haus 6 Schlafzimmer
Hefei, China
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 296 m²
Etagenzahl 3
Haus zum Verkauf mit Meerblick in der Gegend von Shushan, Bar Stadt. Das Haus mit einer Gesa…
$339,967
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Haus 3 Schlafzimmer in Hefei, China
Haus 3 Schlafzimmer
Hefei, China
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Etagenzahl 2
Neues modernes Haus im Grünen Gürtel von Bara. Ausgezeichnete Aussicht auf das Meer, Nadelbä…
$301,281
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