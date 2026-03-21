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Wohnanlage Parque Granadilla
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Wohnanlage Parque Granadilla
Vina del Mar, Chile
von
$186,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Parque Granadilla ProjektStadt: Viña del MarKauf: Investitionen im Baugewerbe; Investitionen zum Leasing;Die Grubenbühne. Die Lieferung des Projekts ist das Ende 2026.Besonders für unsere Kunden beträgt der Vorschuss jetzt 10% (anstelle der ersten 15%)! Der Rest beträgt 90% nach der Ausleihu…
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Wohnanlage Soho Midtown
Wohnanlage Soho Midtown
Vina del Mar, Chile
von
$170,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Kauf für: - Investitionen im Bau- Leasinganlagen- für das Leben.Die Grubenbühne. Die Lieferung von geplant für die erste Hälfte von 2027.Der Vorschuss beträgt jetzt 15%. Die restlichen 85% - nach dem Ausleihen des Hauses. Der Vorschuss ist gegen den Konkurs des Entwicklers nach chilenischem …
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Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
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Wohnanlage VM Boulevard
Vina del Mar, Chile
von
$119,300
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Проект VM BoulevardГород: Винья-делькарПокупка для:✅ инвестиции в стройку для перепродажи,✅ инвестиции для сдачи в аренду,✅ для жизни. „Проект находится в стройке.Сдача объекта — I половина 2027 года.Аванс сейчас — 20 %.Остаток 80% — после сдачи дома.🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства зас…
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