  2. Chile
  3. Vina del Mar
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Vina del Mar, Chile

Valparaiso Region
1
Provincia de Valparaiso
1
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Vina del Mar, Chile
von
$119,300
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Проект VM BoulevardГород: Винья-делькарПокупка для:✅ инвестиции в стройку для перепродажи,✅ инвестиции для сдачи в аренду,✅ для жизни. „Проект находится в стройке.Сдача объекта — I половина 2027 года.Аванс сейчас — 20 %.Остаток 80% — после сдачи дома.🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства зас…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
