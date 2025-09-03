Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Pomorie
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Pomorie, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Poroy, Bulgarien
Reihenhaus
Poroy, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein zweistöckiges Haus im Dorf Poroy in der Region Burgas zum…
$79,727
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Immobilienangaben in Pomorie, Bulgarien

