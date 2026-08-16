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Penthäuser in Südosten, Brasilien

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Rio de Janeiro
40
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
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40 immobilienobjekte total found
Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Triplex in meerfront Projekt zum Verkauf - Ipanema - 3 Schlafzimmer - Projekt VIE Balassiano…
$6,43M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 259 m²
Etagenzahl 3
Dieses außergewöhnliche Penthouse von 259 m2 befindet sich in der begehrtesten Gegend von Ip…
$1,63M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Duplex Penthouse zum Verkauf in Ipanema mit großer Terrasse - 2 Schlafzimmer Das 181m2 Dupl…
$660,679
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Schönes Penthouse komplett renoviert in einem modernen Stil mit modernen Umgebungen, 3 Schla…
$643,444
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Entdecken Sie die Magie des Wohnens in einem atemberaubenden Duplex-Penthouse, eine wahre Oa…
$1,28M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Entdecken Sie Komfort und Eleganz in einem geräumigen Penthouse in Copacabana Erleben Sie d…
$511,308
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TekceTekce
Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
6 Schlafzimmer triplex penthouse in Ipanema zu verkaufen Entdecken Sie die Pracht von Rio d…
$2,78M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
INVESTOR SPECIAL: High-End-Wohnung zum Verkauf in Copacabana Be In Rio ist eine Neuentwickl…
$405,891
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 900 m²
Schönes Dreibettzimmer Penthouse zum Verkauf, mit einem atemberaubenden 360 Grad Blick auf C…
$7,66M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 382 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöses Penthouse mit 4 Suiten zum Verkauf in Ipanema und unglaublicher Aussicht Ein lux…
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Penthouse zu verkaufen in Copacabana mit 4 Schlafzimmern, große Terrasse, Blick auf Christus…
$536,203
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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 277 m²
Penthouse mit Pool zum Verkauf im Herzen von Leblon - 4 Schlafzimmer Entdecken Sie dieses h…
$1,05M
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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 241 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Ipanema mit herrlichem Meerblick und Pool DIE WOHNUNG : Re…
$1,01M
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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 5
Fläche 848 m²
Penthouse mit 5 Suiten zum Verkauf in Copacabana Dieses außergewöhnliche Anwesen ist wie ei…
$5,36M
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Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 369 m²
Amazing triplex Penthouse mit Meerblick auf Barra - 4 Schlafzimmer Entdecken Sie dieses üpp…
$645,359
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Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Exklusives Triplex Penthouse mit atemberaubendem Blick auf die Lagune und Christus der Erlös…
$4,21M
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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Penthouse zu verkaufen/rental in Leblon mit 3 Schlafzimmern und Pool Dieses spektakuläre Du…
$861,755
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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 314 m²
Penthouse triplex zum Verkauf, auf Ipanema seafront, 5 Schlafzimmer, möbliert, Jacuzzi mit h…
$1,60M
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
Penthouse zu verkaufen mit 3 Schlafzimmern und herrlichem Meerblick in Copacabana in der Näh…
$838,775
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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 317 m²
Etagenzahl 3
Ausgezeichnetes Penthouse mit Schwimmbad zum Verkauf in lagoa. Ausgezeichnete Deckung von 3…
$1,30M
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Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Renoviertes Luxus-Triplex-Penthouse mit Panoramablick Pool 142m2 2 Suiten 2 Räume 24-Stunden…
$1,44M
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Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Penthouse zum Verkauf mit Pool auf Leblon - 2 Schlafzimmer Entdecken Sie dieses atemberaube…
$612,804
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Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Schönes Penthouse zum Verkauf, Meerblick - Copacabana - 3 Schlafzimmer In Copacabana, Posto…
$1,34M
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Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Linear Beachfront Penthouse mit 3 Schlafzimmern, 180m2 Terrasse, 1 Garage, 24-Stunden-Türman…
$1,97M
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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 495 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläres Penthouse auf Avenida Borges de Medeiros. Duplex-Penthouse, 4 Schlafzimmer 4 S…
$1,91M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 505 m²
505 m2 Penthouse zu verkaufen in Lagoa mit Blick Christus der Erlöser und die Lagune - 2 Sch…
$1,15M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 264 m²
Luxus-Triplex-Penthouse mit Pool zum Verkauf - Leblon - 3 Suiten Entdecken Sie dieses präch…
$1,90M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Luxus 2-Schlafzimmer Duplex Penthouse zum Verkauf in Ipanema Spektakuläre 130 m2 Duplex-Pen…
$480,658
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Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Magnificent triplex penthouse von 120 m2 zum Verkauf im Herzen von Copacabana, 10 Gehminuten…
$417,473
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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
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Fläche 139 m²
Ein komplett renoviertes Duplex-Penthouse in einer der charmantesten und gut gelegenen Straß…
$957,506
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Immobilienangaben in Südosten, Brasilien

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