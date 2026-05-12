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Wohnung mit Garten kaufen in São Paulo, Brasilien

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Regiao Imediata de Sao Paulo
13
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Südosten, Brasilien
Wohnung 3 zimmer
Südosten, Brasilien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Etagenzahl 20
Apartment with 2 bedrooms with an area of ​​59 sq.m. and 1 parking space in a parking lot in…
$180,000
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Studio 1 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 1 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/27
Wir bieten Wohnungen von Studios bis 2+1 bereits in einem fertigen Komplex zum Wohnen und zu…
$110,000
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Studio 2 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 2 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/20
Ungewöhnliches Studio 39 Quadratmeter. in einer der lebhaften Gegenden der Stadt São Paulo, …
$119,245
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Eigenschaftstypen in São Paulo

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in São Paulo, Brasilien

mit Garage
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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