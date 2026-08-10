Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Brasilien
  3. São Paulo
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in São Paulo, Brasilien

;
Regiao Imediata de Sao Paulo
5
Diadema
3
8 immobilienobjekte total found
Wohnung in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
🔥Neuer Start auf Chucri Zaidan ist das beliebteste Format für Investoren🔥Das Projekt wurde i…
$64,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
🔥Neuer Start auf Chucri Zaidan ist das beliebteste Format für Investoren🔥Das Projekt wurde i…
$64,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Sao Joao do Pau dAlho, Brasilien
Wohnung
Sao Joao do Pau dAlho, Brasilien
Fläche 39 m²
✈️ Immobilien in Brasilien - in der Nähe des Flughafens Songonhas (Sao Paulo)💼 Mietwohnung i…
$123,000
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Studio 1 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 1 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 2/26
38.47 qm Wohnung in einem neuen Komfort-Klasse-Kondominium in São Paulo mit Raten, bis die S…
$125,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
🔥 Brasilien ist das einzige Land, in dem Sie Geld von der Russischen Föderation in Rubel übe…
$54,000
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 1 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/27
Wir bieten Wohnungen von Studios bis 2+1 bereits in einem fertigen Komplex zum Wohnen und zu…
$110,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Südosten, Brasilien
Wohnung 3 zimmer
Südosten, Brasilien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Etagenzahl 20
Apartment with 2 bedrooms with an area of ​​59 sq.m. and 1 parking space in a parking lot in…
$180,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Regiao Imediata de Sao Jose do Rio Preto, Brasilien
Wohnung 1 zimmer
Regiao Imediata de Sao Jose do Rio Preto, Brasilien
Zimmer 1
🔥 Сту📍 💰 ✔️ ($17 887)✔️ ✔️ 60 % —✔️ 💳 📈 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 🏢 •• С• Сту•🏠 — Dach:——— Pet-📍 • 300 Bro…
$119,000
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in São Paulo

wohnungen

Immobilienangaben in São Paulo, Brasilien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen