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Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Rio de Janeiro, Brasilien

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Studio 1 zimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/9
Ein Studio mit einem garantierten Einkommen von 41,3 Quadratmetern in einem neuen Komplex in…
$169,585
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Immobilienangaben in Rio de Janeiro, Brasilien

mit Terrasse
mit Schwimmbad
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