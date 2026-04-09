Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Brasilien
  3. Wohnimmobilien
  4. Studio

Studio-Wohnungen in Brasilien

1 immobilienobjekt total found
Studio 2 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 2 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/20
Ungewöhnliches Studio 39 Quadratmeter. in einer der lebhaften Gegenden der Stadt São Paulo, …
$119,245
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Brasilien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen