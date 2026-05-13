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Langfristige Miete von Lager in Schdanowitschy, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Lager 315 m² in Schdanowitschy, Belarus
Lager 315 m²
Schdanowitschy, Belarus
Fläche 315 m²
Stockwerk 1
Lagerplatz zur Miete im Dorf Zhdanovichi, Belorusskaya Street, 73 Lagerfläche von 300 qm im …
Preis auf Anfrage
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Lager 369 m² in Schdanowitschy, Belarus
Lager 369 m²
Schdanowitschy, Belarus
Fläche 369 m²
Stockwerk 1/1
Zur Miete, ein Lager von 368.7m2 mit einer Rampe und einem Stopp auf der Straße. Zarech 6A P…
$3,312
pro Monat
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