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Häuser mit Terrasse in Zdanovicki sielski Saviet, Belarus

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Schdanowitschy
11
1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Tarasava, Belarus
UP UP
Haus 7 zimmer
Tarasava, Belarus
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
🏡 Exclusive Residence, nur 5 Minuten von der Pobediteley Avenue entfernt. Der "Miami near Mi…
$3,30M
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Eigenschaftstypen in Zdanovicki sielski Saviet

cottages
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Immobilienangaben in Zdanovicki sielski Saviet, Belarus

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