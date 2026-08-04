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Haus mit Garten kaufen in Vuscienski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Vuscienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Vuscienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 186 m²
Haus zum Verkauf mit allen Annehmlichkeiten in einem malerischen Ort in der Nähe des Flusses…
$92,573
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Immobilienangaben in Vuscienski sielski Saviet, Belarus

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