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Wohnungen in Vuscienski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Vuscie, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Vuscie, Belarus
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf 3-Zimmer-Wohnung in einem Haus gebaut 1988 mit separaten Eingängen zu jeder Wohn…
$20,000
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Immobilienangaben in Vuscienski sielski Saviet, Belarus

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