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Büroräumen in Wilejka, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Büro 49 m² in Wilejka, Belarus
Büro 49 m²
Wilejka, Belarus
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
Adresse: Minsk Region, Vileika Stakhanovskaya str., 215/K, V, D, A, F, EFläche: 49.2 - 1,223…
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