Wohneigentum mit Garten kaufen in Rajon Wilejka, Belarus

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Wilejka
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Naracanski sielski Saviet
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Kryvasielski sielski Saviet
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Liubanski sielski Saviet
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6 immobilienobjekte total found
Haus in Karpavicy, Belarus
Haus
Karpavicy, Belarus
Fläche 75 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Vorort 3x-com Haus im malerischen Dorf Karpovichi, Vilei Bezirk.…
$15,800
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Haus in Zascienki, Belarus
Haus
Zascienki, Belarus
Fläche 76 m²
Zum Verkauf ein gutes, gepflegtes Loghaus in Vilei Bezirk, Zastenki, in der Nähe der Autobah…
$14,000
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in Kryvoje Sialo, Belarus
Kryvoje Sialo, Belarus
Fläche 56 m²
Bequeme Hälfte eines Wohnhauses in einem malerischen Ort in der Nähe des Vilei Reservoirs ❤️…
$15,200
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AdriastarAdriastar
Haus in Chaciencycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Chaciencycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 45 m²
Standort: Das Haus befindet sich im Dorf Rabtsy (35 km von der Moskauer Ringstraße in der My…
$16,500
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Haus in Liubanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Liubanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 73 m²
Ihr Traum vom Landleben beginnt hier! Wir bieten ein sehr attraktives Haus, in den Vororten …
$54,900
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Haus 2 zimmer in Viazyn, Belarus
Haus 2 zimmer
Viazyn, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Modernes, umweltfreundliches Haus in der Nähe des Vileysky Reservoir: Ihre ideale Landecke.W…
$185,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys

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