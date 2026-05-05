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Häuser in Vierabjevicki sielski Saviet, Belarus

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Vialikija Vierabievicy, Belarus
Haus
Vialikija Vierabievicy, Belarus
Fläche 49 m²
Ein gepflegtes Haus zum Verkauf in ag. Big Vorobyevichi, Zarechnaya str., 32 (Novogrudok Bez…
$9,400
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Haus in Vialikija Vierabievicy, Belarus
Haus
Vialikija Vierabievicy, Belarus
Fläche 49 m²
Ein gepflegtes Haus zum Verkauf in ag. Big Vorobyevichi, Zarechnaya str., 32 (Novogrudok Bez…
$9,400
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Haus in Vierabjevicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Vierabjevicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 65 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus an der Adresse Polberg, 18 (Novogrudok Bezirk). Das Haus ist Holz,…
$11,851
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Haus in Vierabjevicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Vierabjevicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 65 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus an der Adresse Polberg, 18 (Novogrudok Bezirk). Das Haus ist Holz,…
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Immobilienangaben in Vierabjevicki sielski Saviet, Belarus

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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