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Häuser in Wjetka, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Wjetka, Belarus
Haus
Wjetka, Belarus
Fläche 37 m²
Zu verkaufen ein gemütliches Haus in der Stadt Vetka. Keine Provision für den Käufer! Ul. Pa…
$18,000
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