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Wohneigentum mit Garten kaufen in Rajon Waloschyn, Belarus

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Rakauski sielski Saviet
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Piarsajski sielski Saviet
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Valozynski sielski Saviet
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Ivianiecki sielski Saviet
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14 immobilienobjekte total found
Haus in Rakauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rakauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 98 m²
Zum Verkauf ein gemütliches 3-Level-Haus in einem Kiefernwald. CT "Mostovik", Volozhinsky Be…
$70,811
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Ferienhaus in Piarsajski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Piarsajski sielski Saviet, Belarus
Fläche 128 m²
Zum Verkauf Hütte 37 km von Minsk mit Stadtausstattung, Asphalt zum Haus, separate Autobahne…
$75,000
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Haus in Rakauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rakauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 53 m²
Nur 40 km von der Moskauer Ringstraße ist 3-Level-Datscha in / t Dubrava-Mapid, Volozhinsky …
$13,209
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Value OneValue One
Haus in Ivianiecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Ivianiecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 52 m²
Ein neues Haus aus Brus 240 mm in der malerischen Stadt Boyarshchyna zu verkaufen. Das Haus …
$16,873
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Haus in Rakauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rakauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 60 m²
Das Ferienhaus in der S / T "Istok-Svyaz" ist ein malerischer Ort zum Ausruhen mit der ganze…
$16,632
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Haus in Ivianiecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Ivianiecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 89 m²
Gemütliches Gartenhaus zum Verkauf in ST "Kupalinka-1981"! Molodechno Richtung, 32 km vom MK…
$27,548
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TekceTekce
in Valozynski sielski Saviet, Belarus
Valozynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 73 m²
Halbhaus mit Reparaturen, Möbeln und einem gemütlichen Grundstück ❤️Geräumiges Haus mit Gash…
$36,200
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Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Haus in Rakauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rakauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 133 m²
Haus zum Verkauf in ST "Magistral-Gas" - mit Reparatur, Bad und Traum Grundstück!Ideal für E…
$121,900
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Haus in Rakaw, Belarus
Haus
Rakaw, Belarus
Fläche 164 m²
Hauptstadthaus renoviert in ag Rakov, 29 km von Minsk Adresse: Volozhensky R-N, ah. Rakov, s…
$99,000
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Haus in Rakauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rakauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 84 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Ferienhaus 38 km von der Moskauer Ringstraße im Dorf "Krinitsa-H…
$26,860
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Haus in Rakauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rakauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 179 m²
Haus zum Verkauf in ST "Shoe-ray" mit einem glatten gepflegten Grundstück.Video-Review auf A…
$73,252
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Haus in Rakauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rakauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 113 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Landhaus in der Gartenpartnerschaft ST "Tulpan", Haus 23, Krinit…
$20,000
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Haus in Waloschyn, Belarus
Haus
Waloschyn, Belarus
Fläche 82 m²
Loghaus, 82,3 m2 in Volozhin ❤️ Gemütliches Einfamilienhaus 82,3 m2 mit drei Zimmern, Herdhe…
$22,900
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Haus in Rakauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rakauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 58 m²
Zu verkaufen ist ein 2-stöckiges Gartenhaus mit Grundstück in der S/T "Builder-59", nicht we…
$13,206
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Eigenschaftstypen in Rajon Waloschyn

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