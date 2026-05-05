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Wohneigentum mit Garten kaufen in Uzda District, Belarus

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Dziescanski sielski Saviet
28
Azierski sielski Saviet
17
Usda
13
Uzdzienski sielski Saviet
7
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18 immobilienobjekte total found
Haus in Azierski sielski Saviet, Belarus
Haus
Azierski sielski Saviet, Belarus
Fläche 165 m²
Fairytale Grundstück auf Märchenstraße Wohnhaus zum Verkauf in d. Basmanovka Das Grundstück…
$198,000
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Haus in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 369 m²
Zum Verkauf ein komfortables und komfortables Traumhaus am Wasser! 30 km von MKAD (Slutsk Ri…
$230,000
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Haus in Azierski sielski Saviet, Belarus
Haus
Azierski sielski Saviet, Belarus
Fläche 45 m²
Zu verkaufen ein Haus 15 Autominuten von Minsk zum Preis einer Einzimmerwohnung. Das Haus au…
$77,900
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CoexCoex
Haus in Azierski sielski Saviet, Belarus
Haus
Azierski sielski Saviet, Belarus
Fläche 55 m²
Haus zum Verkauf im Dorf Sorokovshchyna, Minsk Region, Uzden Bezirk, Ozersky Bezirk, Slutsk …
$33,400
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Haus in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 387 m²
Verkauft 40 km von der Moskauer Ringstraße, Slutsk Richtung Minsk Region, Uzden Bezirk, Desc…
$145,000
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Haus 7 zimmer in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Haus 7 zimmer
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
Etagenzahl 3
A comfortable and well-appointed dream home by the water is for sale! 30 km from the Moscow …
$230,000
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GrekodomGrekodom
Ferienhaus in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 350 m²
Zum Verkauf Ferienhaus in der. Alekhovka, 44 km von MKAD in Slutsk Richtung. Das Grundstück …
$79,000
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Haus in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 50 m²
Zum Verkauf dacha in ST "Science-Plus" 40 km von der Moskauer Ringstraße, Slutsk Richtung, U…
$13,500
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Haus in Uzdzienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Uzdzienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 114 m²
Agrostead mit 3 Häusern auf einem Grundstück von 12,8 Hektar in einem malerischen Ort mit Hä…
$71,500
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Haus in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 59 m²
Zum Verkauf ein Grundstück mit einem Gartenhaus im Dorf "Contact" im Uzden Bezirk, Deschensk…
$9,500
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Haus in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 120 m²
Zum Verkauf eine gemütliche Hütte 35 km von der Moskauer Ringstraße im Uzden Bezirk in der S…
$12,000
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Haus in Azierski sielski Saviet, Belarus
Haus
Azierski sielski Saviet, Belarus
Fläche 53 m²
In D. Mäkota zu verkaufen unvollendete Struktur.Video-Review auf Anfrage.Pile-Stiftung.Rahme…
$29,599
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Haus in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 61 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus im / t "Tourist-Uzda", Deschensky Dorfrat, Uzden Bezirk, …
$13,500
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Haus in Azierski sielski Saviet, Belarus
Haus
Azierski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus für ganzjährig leben in 25 km von der Moskauer Ringstraße im Uzden…
$85,000
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Haus in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 65 m²
Ein einzigartiger Ort für Erholung, frische Luft, Waldwanderungen und Stille! ❤️Grundstück i…
$6,500
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Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Haus in Uzdzienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Uzdzienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 60 m²
Zu verkaufen ein gutes, gutes Haus im Dorf Zabolotye, Minsk Region, Uzden Bezirk, Uzdensky B…
$34,000
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in Usda, Belarus
Usda, Belarus
Fläche 70 m²
Ausgezeichnetes Angebot für diejenigen, die eine Wohnung mit eigenem Grundstück suchen, Gara…
$31,150
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Haus in Karaliova, Belarus
Haus
Karaliova, Belarus
Fläche 80 m²
Bereit in einem Haus in der Nähe von Minsk zu bewegen! ❤️Fertig für Belegungshaus im Dorf Ko…
$64,900
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